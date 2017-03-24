Кальюлайд — Washington Post: некоторые пропутинские радикалы очень хорошо говорят по-эстонски

Эстонию убедили уверения вице-президента США Майка Пенса в том, что Америка привержена НАТО, несмотря на скептицизм в отношении альянса президента Трампа. Об этом президент страны Керсти Кальюлайд заявила в интервью The Washington Post, передает Инопресса.

Недавно в Эстонию прибыл батальон НАТО, и журналистка Лэлли Веймут пишет, что благодаря нему "эта маленькое и уязвимое балтийское государство должно почувствовать себя в большей безопасности от России — своего могущественного соседа, который исторически двойственно относится к независимости" эстонцев.

"Россия представляет собой угрозу. Речь идет не о физической угрозе какой-либо из стран НАТО, но об [угрозе] архитектуре международной безопасности", — сказала президент Эстонии.

Кальюлайд напомнила: когда в 2008 году Россия двинулась на Грузию, это стало первым знаком. По словам президента, тогда все быстро затихло, европейские страны вернулись к своим делам, и жизнь продолжилась: "Это, конечно, стало уроком для Путина — он понял, что может продвинуться чуть дальше".

"Сейчас я опасаюсь, — продолжила президент, — что решимость западных стран может не выдержать проверку на прочность в случае с Украиной. Мы должны очень твердо противостоять тому, чтобы вновь дать Путину посыл о том, что все затихнет".

Кальюлайд уверена, что невозможно построить новую архитектуру безопасности, за которую выступают некоторые политики, на шаткой почве. Президент Эстонии также считает необходимым сохранение европейских санкции против России в связи с Украиной, передает издание.

"Мы должны признать, что есть желание и есть воля разрушить западную модель безопасности", — отметила президент, имея в виду Москву. "Россия продемонстрировала, что она не считается с миром, построенным на ценностях, где не применяется сила против меньших стран только потому, что есть такая возможность. Это повод для беспокойства", — сказала она.

Однако Кальюлайд заявила, что под защитой НАТО не опасается действий России в Эстонии. По ее словам, на фоне дислокации сил Североатлантического альянса в странах Балтии и Польше Эстония чувствует себя в большей безопасности: "Мы также чувствуем, что если в России будут происходить новые события, система сдерживания НАТО — на соответствующем уровне".

Президент Эстонии отметила, что войска НАТО на территории ее страны — это только "ограниченный контингент".

Хотела бы Кальюлайд, чтобы в стране было размещено больше военных и оружия? Кальюлайд ответила, что прежде всего, надо убедиться в том, что командная структура НАТО знает, как она будет реагировать на гипотетические действия России.

"Они должны договорится о том, как доставить сюда подкрепление. Именно это делает нашу систему сдерживания убедительной", — пояснила политик.

Кальюлайд подчеркнула, что, по ее мнению, не существует физической опасности для какой-либо страны-члена НАТО: "Опасность может скорее материализоваться в виде атаки на средства связи, возможно, будет отрезана часть энергосистемы".

Эстония соединена с российской электросетью, и для дополнительной безопасности было бы лучше подключиться к европейской сети, считает президент.

Отвечая на вопрос по поводу угрозы существования "прокремлевских радикалов" среди русскоговорящего меньшинства в Эстонии, Кальюлайд сказала: "Некоторые пропутинские радикалы очень хорошо говорят по-эстонски. Мы не должны принимать чей-либо язык за руководство к их образу мыслей".

Однако она добавила, что верит заявлению Яны Тоом, что никто в Нарве не хочет в один день проснуться в составе России.

Кальюлайд говорит, что российские кампании по дезинформации ведутся везде: "Если мы видим ложные новости, к примеру о солдатах, напавших на молодую девушку в Литве, что потом оказывается вымыслом, спрашивается, в чьих интересах распространять подобную историю? Есть только один потенциальный выгодоприобретатель: это Россия".

Президент Эстонии также отметила, что у России есть интерес к европейским выборам, "потому что ЕС — это прибежище ненавистных России либеральных ценностей". Кальюлайд полагает, что Москва была бы рада, если бы Европа развалилась или перестала сотрудничать с США.