19.11.2018, 18:14

Кальюлайд вызвала правительство на ковер. "Эстония не испытывает кризиса, но кризис испытывает политика"

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rus.delfi.ee
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Кальюлайд вызвала правительство на ковер. "Эстония не испытывает кризиса, но кризис испытывает политика"
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня президент Керсти Кальюлайд вызвала лидеров правящих партий в Кадриорг в связи с возникшим из-за разногласий по вопросу миграционного договора ООН правительственным кризисом. После встречи она сказала, что видит желание разрешить ситуацию и что правительству следует призвать на помощь Рийгикогу.

”Это показывает еще раз, чтобы во имя сохранения наших ценностей надо вести работу каждый день”, — сказала Кальюлайд.

”После встречи с председателями партий стало ясно, что желание найти решение имеется. И здесь необходимо вспомнить, что наш государственный строй представляет собой парламентскую демократию”, — продолжила она.

Президент отметила, что народ Эстонии больше волнует не пакт, а рост нетерпимости в обществе. ”Эстония не испытывает кризиса. Сегодня можно говорить об этом. Эстонское государство действует и развивается, и дела у наших людей идут хорошо. Мы заботимся о нашей стране и это важнее всего. При этом сегодня, однако, ясно — кризис испытывает наша политика. Сегодня основным вопросом является не то, поддержит ли Эстония миграционный договор ООН и как это повлияет или не повлияет на Эстонию. Сегодня основным вопросом является то, дееспособно назначенное Рийгикогу Правительство Республики или нет”, — сказала Кальюлайд.

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По ее мнению, вопрос следует вынести на обсуждение в Рийгикогу и что миграционный пакт — не причина, а повод. В конце своей речи Кальюлайд выразила надежду на скорейшее разрешение вопроса.

После встречи с президентом премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что они говорили как о ситуации вокруг миграционного пакта в частности, так и о здоровье правительства в целом. По мнению Ратаса, парламент мог бы приступить к обсуждению темы миграционного договора уже на этой неделе.

При этом до этого председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас отметила, что Конституция ЭР четко говорит о том, что внешняя политика — это задача правительства, и если оно не в состоянии выполнить эту задачу, то должно уйти.

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