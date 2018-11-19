Кальюлайд вызвала правительство на ковер. "Эстония не испытывает кризиса, но кризис испытывает политика"

”Это показывает еще раз, чтобы во имя сохранения наших ценностей надо вести работу каждый день”, — сказала Кальюлайд.

”После встречи с председателями партий стало ясно, что желание найти решение имеется. И здесь необходимо вспомнить, что наш государственный строй представляет собой парламентскую демократию”, — продолжила она.

Президент отметила, что народ Эстонии больше волнует не пакт, а рост нетерпимости в обществе. ”Эстония не испытывает кризиса. Сегодня можно говорить об этом. Эстонское государство действует и развивается, и дела у наших людей идут хорошо. Мы заботимся о нашей стране и это важнее всего. При этом сегодня, однако, ясно — кризис испытывает наша политика. Сегодня основным вопросом является не то, поддержит ли Эстония миграционный договор ООН и как это повлияет или не повлияет на Эстонию. Сегодня основным вопросом является то, дееспособно назначенное Рийгикогу Правительство Республики или нет”, — сказала Кальюлайд.

По ее мнению, вопрос следует вынести на обсуждение в Рийгикогу и что миграционный пакт — не причина, а повод. В конце своей речи Кальюлайд выразила надежду на скорейшее разрешение вопроса.

После встречи с президентом премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что они говорили как о ситуации вокруг миграционного пакта в частности, так и о здоровье правительства в целом. По мнению Ратаса, парламент мог бы приступить к обсуждению темы миграционного договора уже на этой неделе.