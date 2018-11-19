Кальюлайд вызвала правительство на ковер. "Эстония не испытывает кризиса, но кризис испытывает политика"

”Это показывает еще раз, чтобы во имя сохранения наших ценностей надо вести работу каждый день”, — сказала Кальюлайд.

”После встречи с председателями партий стало ясно, что желание найти решение имеется. И здесь необходимо вспомнить, что наш государственный строй представляет собой парламентскую демократию”, — продолжила она.

Президент отметила, что народ Эстонии больше волнует не пакт, а рост нетерпимости в обществе. ”Эстония не испытывает кризиса. Эстонское государство действует. Но ясно, что кризис испытывает правительство”, — сказала президент. — Основной вопрос заключается не в том, поддерживаем ли мы пакт, а в том, дееспособно ли наше правительство”.

По ее мнению, вопрос следует вынести на обсуждение в Рийгикогу и что миграционный пакт — не причина, а повод. В конце своей речи Кальюлайд выразила надежду на скорейшее разрешение вопроса.