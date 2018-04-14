Кальюлайд: война в Сирии не должна перерасти в войну между государствами, которая неизбежно затронет и Эстонию

Сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии. По словам Раймонда Кальюлайда, члена правления Центристской партии, гражданская война в Сирии не должна перерасти в войну между государствами, которая неизбежно затронет и Эстонию.

Кальюлайд выразил солидарность с лидером британских лейбористов Джереми Корбином, который заявил, что после удара США, Великобритании и Франции по Сирии бомбы не спасут жизни и не принесут мир.

"Он прав. Я уверен, что Эстония, как и все другие европейские государства, должна выступать против любых военных действий. Мы должны призвать стороны конфликта к отказу от одностороннего применения военной силы и к разрешению международных конфликтов посредством переговоров в сотрудничестве с другими странами", — говорит Кальюлайд:

Еще не поздно переломить ситуацию, уверен он. "Гражданская война в Сирии не должна перерасти в войну между государствами, которая неизбежно затронет и Эстонию. Надеюсь, ведущие политики нашей страны осознают это и крепко задумаются о том, что в данном случае отвечает интересам народа Эстонии”, — выразил надежду Кальюлайд.