Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне я наберу больше голосов, чем Яна Тоом

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд приветствует решение Яны Тоом баллотироваться в Пыхья-Таллинне. В то же время Кальюлайд считает, что Тоом станет его основным конкурентом на выборах и намерен обойти ее как по количеству эстонских, так и русских голосов. Своим основным преимуществом Кальюлайд называет то, что он и после выборов намерен остаться в Пыхья-Таллинне.

”Я принимаю и поддерживаю вчерашнее решение Таллиннского совета Центристской партии, утвердившего евродепутата Яну Тоом первым номером избирательного списка в Пыхья-Таллинне. К Яне Тоом можно относиться как угодно, но факт остается фактом: по сравнению с другими депутатами Европарламента ей удается отстаивать взгляды своих избирателей гораздо эффективнее”, — сказал Кальюлайд.

По словам старейшины, он много общается как с эстонцами, так и с русскими жителями Пыхья-Таллинна.

”Я уверен в том, что и русских голосов мне удастся набрать в нашем районе намного больше, чем Яне Тоом. В течение 15 лет я с очень близкого расстояния наблюдал за тем, как проводил избирательные кампании Эдгар Сависаар. И я не помню, чтобы хоть раз он поставил перед собой задачу не победить на выборах, а занять шестое место. Так что поживем — увидим”, — сказал Кальюлайд.

Своим главным преимуществом Кальюлайд считает то, что он и после выборов в местные самоуправления намерен остаться в Пыхья-Таллинне, чтобы представлять интересы пыхья-таллиннцев и решать местные проблемы.

”Я останусь здесь и продолжу заниматься вопросами движения общественного транспорта на Пальяссааре, приведением в порядок Штромки и Коплиского парка, проблемами парковки в Каламая и строительством площади Пельгулинна. В этом заключается мое главное преимущество. Теперь, когда и Тоом решила баллотироваться в Пыхья-Таллинне, можно быть уверенным в том, что Центристская партия покажет на выборах сильный результат”, — подчеркнул Кальюлайд.

