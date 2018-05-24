Кальюлайд в Киеве: борьба с коррупцией требует четкой политической поддержки

Президент Керсти Кальюлайд посетила вчера в Киеве Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где выступила с лекцией на семинаре следователей, состоявшемся в бюро, передает Канцелярия президента.
”Коррупция наряду с войной является основным тормозом в развитии Украины. Чтобы борьба с коррупцией была эффективной, для этого должна быть сильная, видимая и безоговорочная поддержка на всех политических уровнях”, — сказала президент Кальюлайд после встречи с директором бюро Артемом Сытником. По словам главы государства, важно заниматься также созданием понимания в обществе, что вообще означает коррупция. ”Барьеры, возникающие при оглашении случаев коррупции и реагировании на них, тоже следует последовательно снижать”, — добавила она и подчеркнула роль неправительственных организаций в увеличении чувствительности общества к коррупции.