24.05.2018, 08:30

Кальюлайд в Киеве: борьба с коррупцией требует четкой политической поддержки

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rus.delfi.ee
EST
Kersti Kaljulaid Ukraina visiidil
Kersti Kaljulaid Ukraina visiidilFoto: Tiit Blaat

Президент Керсти Кальюлайд посетила вчера в Киеве Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где выступила с лекцией на семинаре следователей, состоявшемся в бюро, передает Канцелярия президента.

”Коррупция наряду с войной является основным тормозом в развитии Украины. Чтобы борьба с коррупцией была эффективной, для этого должна быть сильная, видимая и безоговорочная поддержка на всех политических уровнях”, — сказала президент Кальюлайд после встречи с директором бюро Артемом Сытником. По словам главы государства, важно заниматься также созданием понимания в обществе, что вообще означает коррупция. ”Барьеры, возникающие при оглашении случаев коррупции и реагировании на них, тоже следует последовательно снижать”, — добавила она и подчеркнула роль неправительственных организаций в увеличении чувствительности общества к коррупции.

Помимо проблем публичного сектора глава государства говорила о важности частного сектора в борьбе с коррупцией. ”Для того чтобы могла расти экономика государства, развиваться государство и увеличиваться благосостояние людей, требуется бизнес-среда, где инвесторы чувствуют, что их права гарантированы”, — сказала президент Кальюлайд. Вместе с этим глава государства отметила, что специальная комиссия под управлением вице-премьер-министра Украины, которая занимается защитой прав инвесторов, еще в мае обещала взять на рассмотрение казусы эстонских инвесторов, связанные с торгово-развлекательным центром Sky Mall и променадом в поселке Затока.

Эстония в течение нескольких лет вносит вклад в борьбу с коррупцией на Украине. ”Мы обучили экспертов и поделились своим опытом. Но важно то, чтобы помимо расследования также функционировала эффективная судебная система. От фиксации случаев коррупции мало пользы, если они не достигают суда и по ним не выносится решений”, — указала глава государства на один из ключевых пунктов и подчеркнула, что Эстония продолжит оказывать поддержку Украине в проведении необходимых реформ.

Президент Республики находится с официальным визитом на Украине, где сегодня первой из глав государств отправится в район боевых действий на востоке Украины, чтобы ознакомиться с имеющейся там ситуацией.

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