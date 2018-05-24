Кальюлайд в Киеве: борьба с коррупцией требует четкой политической поддержки

Помимо проблем публичного сектора глава государства говорила о важности частного сектора в борьбе с коррупцией. ”Для того чтобы могла расти экономика государства, развиваться государство и увеличиваться благосостояние людей, требуется бизнес-среда, где инвесторы чувствуют, что их права гарантированы”, — сказала президент Кальюлайд. Вместе с этим глава государства отметила, что специальная комиссия под управлением вице-премьер-министра Украины, которая занимается защитой прав инвесторов, еще в мае обещала взять на рассмотрение казусы эстонских инвесторов, связанные с торгово-развлекательным центром Sky Mall и променадом в поселке Затока.

Эстония в течение нескольких лет вносит вклад в борьбу с коррупцией на Украине. ”Мы обучили экспертов и поделились своим опытом. Но важно то, чтобы помимо расследования также функционировала эффективная судебная система. От фиксации случаев коррупции мало пользы, если они не достигают суда и по ним не выносится решений”, — указала глава государства на один из ключевых пунктов и подчеркнула, что Эстония продолжит оказывать поддержку Украине в проведении необходимых реформ.

Президент Республики находится с официальным визитом на Украине, где сегодня первой из глав государств отправится в район боевых действий на востоке Украины, чтобы ознакомиться с имеющейся там ситуацией.