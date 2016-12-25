Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что уважает стремление и традицию людей вовлечь в свою ежедневную деятельность церковь, также она понимает желание этого не делать.

Президент Кальюлайд написала в своей страничке Facebook, что участвовала в субботу вместе со служащими батальона связи и караульного батальона в рождественской церемонии в часовне на кладбище Сил обороны. "Если меня приглашают, так как организаторы этого хотели, то, конечно, я пойду. Сегодня был один из таких дней", — приводит ее слова портал ERR Uudised.

"Я говорила это и раньше: я уважаю свободу вероисповедания людей. Очень хорошо понимаю, насколько важно Рождество для христиан. И не только для христиан — и для других жителей Эстонии, чьи отношения с религией намного скромнее в другое время, — написала Кальюлайд. — Я уважаю стремление и традицию вовлекать церковь в свою ежедневную деятельность, также мне понятно желание этого не делать. Ни в Рождество, ни в другое время".