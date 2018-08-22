Кальюлайд утвердила перестановку в правительстве: Таммист назначен новым министром

Вместо нее, по предложению главы правительства Юри Ратаса, Кальюлайд назначила новым министром социал-демократа Рене Таммиста, передает rus.err.ee.

Официально Рене Таммист вступили в министерскую должность после принесения присяги перед Рийгикогу. Это произошло в 10:04 утра.

"Приступая к исполнению обязанностей члена правительства Эстонской Республики, я осознаю, что несу ответственность перед Эстонской Республикой и своей совестью. Клянусь оставаться верным порядку Конституции Эстонской Республики и посвятить все свои силы благополучию эстонского народа и безопасного будущего" — сказал новый министр.