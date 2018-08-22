22.08.2018, 10:16

Кальюлайд утвердила перестановку в правительстве: Таммист назначен новым министром

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rus.delfi.ee
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Утром в среду, 22 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела изменения в составе правительства страны. Решением главы государства Урве Пало освобождена от должности министра предпринимательства и инффотехнологий.

Вместо нее, по предложению главы правительства Юри Ратаса, Кальюлайд назначила новым министром социал-демократа Рене Таммиста, передает rus.err.ee.

Официально Рене Таммист вступили в министерскую должность после принесения присяги перед Рийгикогу. Это произошло в 10:04 утра.

"Приступая к исполнению обязанностей члена правительства Эстонской Республики, я осознаю, что несу ответственность перед Эстонской Республикой и своей совестью. Клянусь оставаться верным порядку Конституции Эстонской Республики и посвятить все свои силы благополучию эстонского народа и безопасного будущего" — сказал новый министр.

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