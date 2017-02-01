Кальюлайд: уравновешенные международные отношения — столп эстонской внешней политики

По словам президента Керсти Кальюлайд, каждая страна должна сама сделать свой внутриполитический выбор, и Эстония пытается сохранить хорошие отношения со всеми нашими союзниками, в том числе и с США.

Президент США Дональд Трамп, пробыв в должности полторы недели, успел отказаться от Тихоокеанского партнерства, ввел ограничение на иммиграцию для граждан семи стран, принял решение о постройке стены между США и Мексикой, указал на улучшение отношений с Россией и т.д.

Президент Керсти Кальюлайд сказала, комментируя первые шаги Трампа, что США — страна, сделавшая очень много для воссоединения Эстонии и компаньонов с Европой и свободным миром. ”Мы постоянно общаемся с прежними друзьями Эстонии в США, а также устанавливаем новые связи для того, чтобы сотрудничество было и далее взаимовыгодным. Трансатлантические связи важны, этот факт администрация президента Трампа не подвергала сомнению. Скорее, подтвердила в своих выступлениях значимость НАТО”, — заявила президент.

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Кальюлайд также отметила, что не считает уместным комментировать в медиа внутриполитические выборы США. ”Каждая страна должна сама делать свой внутриполитический выбор. Несомненно, у нас со всеми нашими партнерами и союзниками различные позиции и взгляды. Это вполне естественно, и обычно эти различия происходят из-за объективных отличий наших стран”, — полагает Кальюлайд.

Глава государства также подчеркнула, что поскольку Эстония — часть сверхбольшого единого рынка — более 500 миллионов человек, — дискуссии о переформатировании торговых отношений не могут оказать на нас прямого и быстрого влияния. ”Впрочем, дискуссия не ограничивается Соединенными Штатами Америки и ее торговыми отношениями, эти обсуждения, на самом деле, не начинали американцы. В последние годы шаги Еврокомиссии по организации налогообращения глобальных концернов — также часть дискуссии”, — пояснила она.

”Многие страны мира пытаются понять, как самим и посредством своих предприятий стать большей частью мировой экономики, нежели ранее. Время восхваления глобальных концернов прошло, и именно с нашего континента началось обсуждение, приемлемы ли налоговые соглашения и послабления за счет друг друга. Еврокомиссия предприняла очень серьезные шаги для борьбы с этой деятельностью. По инициативе Европы темы налогового туризма были подняты и в формате G7”.

Также, по словам президента, к вышесказанному добавляется также и тот факт, что достижения глобализации и развития европейского единого рынка в обществах распределены неравномерно. ”Сейчас идет поиск новой действующей модели. Суть и будущее единого европейского рынка никто из европейских партнеров под сомнение не ставит, что гарантирует нашей экономике стабильные перспективы роста и на период философских поисков”, — уверена президент.

”Уравновешенные международные отношения, основанные, прежде всего, на партнерстве НАТО и ЕС, активной деятельности в ООН и прочих международных организациях, в которые мы входим, а также хорошие отношения со всеми нашими партнерами — столп эстонской внешней политики”, — подчеркнула Кальюлайд.