Кальюлайд: трамвайная линия до Штромки нужна, но сейчас есть вещи поважнее

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, идея проложить трамвайные пути до Штромки — хорошая, но спешить с ее претворением в жизнь все же не стоит, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

По словам старейшины, в перспективе в Пыхья-Таллинне могли бы появиться две новые трамвайные линии — одна до Штромки, а другая до расположенного на полуострове Пальяссааре пляжа Пикакари. Но это не вопрос ближайших лет, так как сперва необходимо привести в порядок имеющиеся парки и дороги.

”Всем нравятся новые идеи и масштабные проекты. Но прежде чем строить новые улицы и трамвайные линии, следует привести в порядок то, что мы имеем. Нужно отремонтировать дороги, в том числе внутриквартальные и наладить парковку. В частности, улицы вокруг нового спортивного центра. На Штромке надо построить новое пляжное здание, в реконструкции нуждаются коплиские парки Сюста и Казе, также надо привести в порядок лесопарк Мериметса”, — перечислил Кальюлайд.

По его мнению, ключ решения проблем, связанных с дорожным движением, лежит в развитии системы велосипедных дорог и повышения качества общественного транспорта.

”Начнем с того, что починим дороги и исправим недочеты. Например, серьезную проблему представляет сообщение Пальяссааре с городом. Когда все это будет в порядке, тогда можно будет перейти к будущим проектам”, — сказал Кальюлайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна считает, что прежде, чем строить новые трамвайные пути, следует выполнить разработанную городом стратегию по развитию велосипедного движения.

”Строительство сети велосипедных дорожек, покрывающей весь город должно быть одним из главных приоритетов”, — добавил Раймонд Кальюлайд.