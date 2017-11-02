02.11.2017, 11:31

Кальюлайд стала первой эстонкой в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Rauno Volmar

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 78 место в списке американского журнала Forbes ”100 самых влиятельных женщин”. Таким образом, Кальюлайд стала первой эстонкой, попавшей в этот список.

”Кальюлайд — руководящая фигура в дигитальной революции маленькой Эстонии, она также является первым женщиной-президентом в Эстонии. Эстония — это первое государство, которое дигитализировало государственные услуги — выборы, здравоохранение и систему образования”, — пишет Forbes.

”Роботы-курьеры — это обычное зрелище на улицах столицы, а каждому гражданину страны при рождении дают дигитальный идентитет, с помощью которого можно выполнять множество действий, начиная от голосования, и заканчивая оплатой налогов”, — добавляет журнал.

Первое место в рейтинге самых влиятельных женщин заняла канцлер Германии Ангела Меркель, второе место досталось премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Третье место заняла супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс.

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