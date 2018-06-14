14.06.2018, 13:50

Кальюлайд: склонность Михала и Лиги к ура-патриотизму действует на избирателей, как "Офф" на комаров

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Keskerakonna volikogu 28.01.2017
Raimond KaljulaidFoto: Andres Putting

Рейтинг Партии реформ в июне снизился до 28% и почти сравнялся с рейтингом Центристской партии (27%), выясняется из опроса, проведенном Turu-uuringute AS по заказу ERR. Член правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда говорит, что быстрый рост поддержки EKRE был ожидаем.

”Падение рейтинга Партии реформ (с 33 до 28 процентов) можно объяснить тем, что Кая Каллас куда-то пропала. Роль лидеров партии взяли на себя Кристен Михал и Юрген Лиги. Обоих отличает неприятная склонность к ура-патриотизму и критиканству, что действует на избирателей, как аэрозоль "Офф" на комаров.

Почему человек либеральных взглядов должен выбирать Партию реформ, если ее политика по сути ничем не отличается от ультраконсервативной EKRE? В таком случае логичнее напрямую отдать голос Хельме.

Быстрый рост поддержки EKRE, к сожалению, ожидаем. Политики этой партии каждую неделю привлекают всеобщее внимание своими безумными выходками, а их оппоненты до сих пор не научились не реагировать на провокации. Отец и сын Хельме берут пример с Польши и Венгрии и делают все, чтобы взбудоражить жителей Эстонии и поставить весь уклад нашей жизни с ног на голову, выбросив все, чего мы добились за 25 лет, в мусорную корзину.
Один из результатов деятельности EKRE — политика начинает выглядеть столь отвратитительно, что нормальные люди не хотят о ней и слышать. После референдума о выхода Великобритании из ЕС многие пожалели, что не приняли участия в голосовании, но было уже поздно.

ТОП

Стабильная поддержка Центристской партии свидетельствует о том, что центристы сумели избежать неразумных шагов и крайностей. Другие социологические исследования также подтверждают то, что очень многие люди хотели бы видеть Юри Ратаса в роли следующего премьер-министра.

Огорчает низкая поддержка партии "Зеленые Эстонии". С такой стартовой позиции сложно преодолеть избирательный барьер. Надеюсь, у них есть план, как это сделать”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Центристы вместе с Исамаа и EKRE хотят повысить штрафы от Языковой инспекции для не владеющих эстонским в 10 раз — до 6400 евро!

14.06.2018
Несколько членов Рийгикогу из фракций партий Isamaa, EKRE, а также реформистской и центристской партий стали инициаторами законопроекта об изменениях в Законе о языке, предусматривающих рост штрафов за недостаточный уровень владения эстонским языком. Авторы проекта уверяют в пояснительной записке, что подобная мера призвана мотивировать руководителей учреждений и предпринимателей лучше следить за исполнение Закона о языке их подчиненными.
Подробнее

Евроремонт, тирамису и пиво: Навальный вышел на свободу и рассказал о подготовке спецприемников к ЧМ-2018

14.06.2018
Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 14 июня покинул спецприемник, в котором он провел 30 суток ареста, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI: "Слушать врачей и пить витаминки". История семилетней девочки из Таллинна, победившей рак

14.06.2018
Онкологическое заболевание у Марты Ремизовой диагностировали в 2016 году. На тот момент ей было всего 5 лет. Спустя два года борьбы с раком, Марта победила! О том, как семья столкнулась с недугом и пережила его, а также какое осознание пришло после пережитого, смотрите в сюжете Delfi.
Подробнее

В эстонский Центр тревоги поступил звонок о заминированной в Санкт-Петербурге церкви

14.06.2018
Телефонный террорист заставил эстонские и российские спецслужбы искать бомбу в протестантской церкви. Правда, в какой конкретно, он не сказал, поэтому на всякий случай осмотрели все.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €

Руководитель патрульной службы: более актуальной проблемой являются водители, которые превышают скорость

14.06.2018
Журналист Eesti Ekspress Кирсти Вайнкюла на страницах издания призвала водителей, которые едут 87 км/ч, уступать дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Савченко написала письмо Путину

14.06.2018
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, написала письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение парламентария к российскому лидеру опубликовано на ее странице в Facebook.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ