Кальюлайд: склонность Михала и Лиги к ура-патриотизму действует на избирателей, как "Офф" на комаров

Быстрый рост поддержки EKRE, к сожалению, ожидаем. Политики этой партии каждую неделю привлекают всеобщее внимание своими безумными выходками, а их оппоненты до сих пор не научились не реагировать на провокации. Отец и сын Хельме берут пример с Польши и Венгрии и делают все, чтобы взбудоражить жителей Эстонии и поставить весь уклад нашей жизни с ног на голову, выбросив все, чего мы добились за 25 лет, в мусорную корзину.

Один из результатов деятельности EKRE — политика начинает выглядеть столь отвратитительно, что нормальные люди не хотят о ней и слышать. После референдума о выхода Великобритании из ЕС многие пожалели, что не приняли участия в голосовании, но было уже поздно.

Стабильная поддержка Центристской партии свидетельствует о том, что центристы сумели избежать неразумных шагов и крайностей. Другие социологические исследования также подтверждают то, что очень многие люди хотели бы видеть Юри Ратаса в роли следующего премьер-министра.

Огорчает низкая поддержка партии "Зеленые Эстонии". С такой стартовой позиции сложно преодолеть избирательный барьер. Надеюсь, у них есть план, как это сделать”.