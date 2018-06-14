Кальюлайд: склонность Михала и Лиги к ура-патриотизму действует на избирателей, как "Офф" на комаров

Рейтинг Партии реформ в июне снизился до 28% и почти сравнялся с рейтингом Центристской партии (27%), выясняется из опроса, проведенном Turu-uuringute AS по заказу ERR. Член правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда говорит, что быстрый рост поддержки EKRE был ожидаем.
”Падение рейтинга Партии реформ (с 33 до 28 процентов) можно объяснить тем, что Кая Каллас куда-то пропала. Роль лидеров партии взяли на себя Кристен Михал и Юрген Лиги. Обоих отличает неприятная склонность к ура-патриотизму и критиканству, что действует на избирателей, как аэрозоль "Офф" на комаров.
Почему человек либеральных взглядов должен выбирать Партию реформ, если ее политика по сути ничем не отличается от ультраконсервативной EKRE? В таком случае логичнее напрямую отдать голос Хельме.
Быстрый рост поддержки EKRE, к сожалению, ожидаем. Политики этой партии каждую неделю привлекают всеобщее внимание своими безумными выходками, а их оппоненты до сих пор не научились не реагировать на провокации. Отец и сын Хельме берут пример с Польши и Венгрии и делают все, чтобы взбудоражить жителей Эстонии и поставить весь уклад нашей жизни с ног на голову, выбросив все, чего мы добились за 25 лет, в мусорную корзину. Один из результатов деятельности EKRE — политика начинает выглядеть столь отвратитительно, что нормальные люди не хотят о ней и слышать. После референдума о выхода Великобритании из ЕС многие пожалели, что не приняли участия в голосовании, но было уже поздно.
Стабильная поддержка Центристской партии свидетельствует о том, что центристы сумели избежать неразумных шагов и крайностей. Другие социологические исследования также подтверждают то, что очень многие люди хотели бы видеть Юри Ратаса в роли следующего премьер-министра.
Огорчает низкая поддержка партии "Зеленые Эстонии". С такой стартовой позиции сложно преодолеть избирательный барьер. Надеюсь, у них есть план, как это сделать”.