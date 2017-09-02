Кальюлайд — школьникам: я держу за вас кулаки, чтобы в нынешнем году все было хорошо

Читайте обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд к школьникам, приуроченное к началу учебного года.

Здравствуйте! Поздравляю с новым учебным годом!

Сегодняшний день был полон радости встреч со старыми друзьями, новых впечатлений и частички преодоления себя.

Первоклассники, вы сегодня особенные молодцы. Некоторые из вас и не заметили душевного волнения, потому что все было так интересно. Другие немного боялись — отпустить руку и идти дальше не всегда легко. Но уже завтра вы будете смелее, и начнется ваша дорога в будущее. В такое будущее, которое вы все будете строить после школы.

Конечно, среди отправившихся сегодня в школу есть и те, для кого окончание летних каникул стало особенно грустной новостью, потому что предыдущие учебные годы не были особо простыми. Знаете, я держу за вас кулаки, чтобы в нынешнем году все было хорошо. Если кажется, что ничего не получается, просите помощи! Это трудно сделать, но на самом деле каждая школа, каждый учитель хотят, чтобы у детей было все хорошо.

И прошу всех остальных детей — если вам кажется, что кому-то трудно, помогите или найдите помощь. Нельзя быть равнодушными, если кто-то из одноклассников отстает, неважно, по какой причине. Чем больше тех, кто получил хорошее образование, тем сильнее наше общество, в котором вы будете уже взрослыми. А в более сильном обществе всем будет жить лучше. Не забывайте этого и не проходите мимо обид, не оставляйте друзей без помощи, если у них есть проблемы с учебой. Ваша помощь — это понимание и участие. Об остальном уже позаботятся учителя.

Девятая часть наших учащихся основной школы начинает год, в течение которого придется впервые серьезно задуматься о планах на будущее. Если точно не знаете, и, пожалуй, в конце 9-го класса еще не должны знать, что принесет будущее, имеет смысл подумать о разных вариантах. Многие интересные специальности предполагают хорошее знание реальных предметов, а при выборе гуманитарных классов не стоит все же надеяться на легкий госэкзамен по математике. Почему-то пробелы в гуманитарных знаниях заполнять проще, чем в реальных. Не позволяйте им возникать!

Треть гимназистов должна будет весной принять значительно более конкретное решение в отношении своего будущего. Выбор профессии — важный шаг, но, наверное, этот выбор даже упрощает знание того, что следующей осенью в университете начинается пятилетний учебный цикл или посвященные профессиональному образованию годы являются всего лишь первой третью образовательного пути. Важно понять, что такого образования, с которым 19-летний молодой человек сможет продержаться на рынке труда 60-70 лет, сегодня еще точно не существует.

Но любое продвижение требует прочного фундамента, первого профессионального диплома. Желаю вам сделать правильный выбор! До встречи!