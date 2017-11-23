Кальюлайд — российским СМИ: либерализация визового режима с ЕС зависит от РФ

Вопрос о либерализации визового режима для российских туристов, которые хотят отдохнуть в Эстонии во многом зависит от России, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в преддверии саммита Восточное партнерство в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос ”Газеты.Ru”.

”Эстония самостоятельно не может принимать решение об ослаблении визового режима с Россией, так как она часть Европейского союза. Однако вопрос о его либерализации со странами ЕС в целом зависит от российской политики. Возможности для этого у России есть”, — сказала Кальюлайд.

В настоящее время Эстония является страной-председателем в Совете ЕС.