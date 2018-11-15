15.11.2018, 21:27

Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

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rus.delfi.ee
EST 6
Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль
Foto: Kenno Soo

”Теперь по крайней мере ясно, какой позиции придерживается правительство Эстонии по соглашению ООН по миграции”, — прокомментировала ситуацию президент Керсти Кальюлайд.

"Неожиданный раскол в единодушии партий правящей коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль. И умышленно, привязывая к соглашению по миграции темы, хоть и не соответствующие действительности, но прекрасно подходящие для раскола общества. Например, вопрос о беженцах, который данная декларация на самом деле не рассматривает", — сказала президент.

Правительство Эстонии на состоявшемся в четверг заседании приняло решение не поддерживать глобальный пакт ООН о миграции, передает rus.err.ee.

Министр иностранных дел Свен Миксер внес в правительство предложение поддержать рамочное соглашение, но после многочасового обсуждения оно не нашло поддержки всех членов правящей коалиции, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Против соглашения, подписание которого планируется на специальной международной конференции в Марракеше 10-11 декабря, выступила партия Isamaa ("Отечество").

О своем намерении не подписывать миграционный пакт ранее также заявили США и три страны ЕС — Австрия, Венгрия и Чехия. К ним могут присоединиться Болгария и Польша.

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