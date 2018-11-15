Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

"Неожиданный раскол в единодушии партий правящей коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль. И умышленно, привязывая к соглашению по миграции темы, хоть и не соответствующие действительности, но прекрасно подходящие для раскола общества. Например, вопрос о беженцах, который данная декларация на самом деле не рассматривает", — сказала президент.

Правительство Эстонии на состоявшемся в четверг заседании приняло решение не поддерживать глобальный пакт ООН о миграции, передает rus.err.ee.

Министр иностранных дел Свен Миксер внес в правительство предложение поддержать рамочное соглашение, но после многочасового обсуждения оно не нашло поддержки всех членов правящей коалиции, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Против соглашения, подписание которого планируется на специальной международной конференции в Марракеше 10-11 декабря, выступила партия Isamaa ("Отечество").