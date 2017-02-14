Кальюлайд президентскими кредитками не злоупотребляет: за четыре месяца потрачено 1430 евро

Если во времена президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса расходы по кредитным картам президентской канцелярии достигали сотен тысяч евро, то сейчас расходы кажутся куда более скромными.

Керсти Кальюлайд вступила в должность 10 октября. Распечатки кредиток показывают, что с этого дня и до конца января было потрачено 1430,31 евро, пишет Õhtuleht.

Например, 21 октября картой был оплачен счет в отеле Radisson в Риге.

2 ноября Кальюлайд посетила с визитом Варшаву и кредиткой оплатила счета в ресторане AleGloria на общую сумму в 609,80 евро.

В конце ноября президент находилась в Финляндии: счет из отеля Hilton составил более 70 евро.

7 декабря 200 евро было потрачено в одном из ресторанов Парижа.