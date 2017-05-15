Кальюлайд: предвыборный лозунг реформистов и EKRE — ”Сплотимся в ненависти к русским!”

Старейшина Пыхья-Таллинна и член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд на своей странице в Facebook поддержал Таави Ааса и Михаила Кылварта, чообщает управа Пыхья-Таллинна.

”Поддержка кандидату в мэры Таллинна Таави Аасу, выраженная Михаилом Кылвартом, еще раз убеждает меня в том, что следующим мэром после Ааса будет Кылварт", — написал Кальюлайд.

"Предвыборный лозунг Партии реформ и EKRE звучит примерно так: ”Сплотимся в ненависти к русским!”. Может быть, это и принесло бы голоса в какой-нибудь отдаленной деревне, но в Таллинне это не сработает", — считает он.

"Так называемый ”русский вопрос” — не слабое место Центристской партии, а, наоборот, ее преимущество. Наше общество давно готово к тому, чтобы русские политики занимали любые, в том числе и самые высокие посты”, — добавил страейшина района.