20.03.2018, 14:20

Кальюлайд поздравила Путина с переизбранием на пост президента РФ

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"жду развития добрососедских отношений"
rus.delfi.ee
EST 67
100 aastat Eesti Maanõukogu otsusest
100 aastat Eesti Maanõukogu otsusestFoto: Andres Putting

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд направила своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравление по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации, передает rus.err.ee.

"Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации", — написала Кальюлайд.

"Желаю России и ее народу благополучия и процветания, жду развития добрососедских отношений между нашими странами", — добавила президент Эстонии.

Очередные президентские выборы прошли в России 18 марта. Владимир Путин одержал на них уверенную победу, получив 76% голосов.

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