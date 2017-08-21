Кальюлайд поздравила новых граждан Эстонии: наша Конституция не требует, чтобы вы стали кем-то другим

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Пыхьяский префект Кристиан Яани вручили сегодня на торжественной церемонии в Цветочном павильоне свидетельства о гражданстве новым гражданам ЭР.

"Вы сделали выбор в пользу гражданства Эстонии, это означает, что вы считаете важными те ценности, на которых основано наше государство. Вы цените свободу и демократию, солидарность и права частных лиц, свободу слова и вероисповедания. Вы цените язык, культуру, традиции и ценности Эстонии", — сказала в своей приветственной речи Керсти Кальюлайд.

"При этом естественно, что вы сохраняете традиции своего народа и свой родной язык, так как наша Конституция не требует от вас того, чтобы вы стали кем-то другим. Эстония — это свободная страна, и вы считаете эту страну своим домом", — добавил президент.

Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани отметил, что рад приветствовать новых граждан непосредственно после очень важного для нашей страны праздника — Дня восстановления независимости Эстонии: "Гражданство Эстонии дает вам новые возможности и открывает новые двери, это касается и путешествий, и возможностей для работы. Теперь у вас есть своя страна — Эстония. Берегите ее".

В сегодняшней церемонии приняли участие более 60 новых граждан, проживающих в Таллинне и Харьюмаа, а также их близкие.

По состоянию на середину августа в этом году гражданами Эстонии стали 573 человека, среди них 109 детей. Самому старшему новому гражданину Эстонии более 80 лет. Среди новых граждан больше всего людей, у которых ранее не было определенного гражданства, таких новых граждан в этом году 393. 137 человек являются бывшими гражданами России. Среди новых граждан ЭР есть также бывшие граждане Украины, Беларуси, Армении и других стран.

В прошлом году гражданство Эстонии получили 1765 человек, среди них 963 детей.