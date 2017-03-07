Кальюлайд помиловала бывшего военного, чье прошение ранее не удовлетворил Ильвес

Президент Керсти Кальюлайд помиловала бывшего участника военных миссий Александра Ильвеса, который ранее с такой же просьбой обращался к Тоомасу Хендрику Ильвес.

Президент Керсти Кальюлайд освободила Александра Ильвеса (40) от отбывания тюремного заключения, если он не совершит нового преступления до конца назначенного ему судом срока лишения свободы.

Александр Ильвес был приговорен к тюремному заключению за незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также за, то, что ранее участвовал в наркобизнесе.

Отбывать наказание Александр Ильвес начал 12 июня 2014 года, срок его наказания должен был закончиться 11 июля 2019 года.

В конце 2015 года Александр Ильвес просил о помиловании Тоомаса Хендрика Ильвеса.