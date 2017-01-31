Кальюлайд обсудила с Туском антироссийские санкции

Во вторник, 31 января, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила с председателем Европейского совета Дональдом Туском экономические и внешнеполитические вопросы.

По сообщению канцелярии президента, на встрече в Кадриорге стороны обсудили будущее Европейского союза, трансатлантическое сотрудничество, вопросы свободной торговли и тему антироссийских санкций, передает rus.err.ee.

По словам Керсти Кальюлайд, санкции против России необходимо продолжать до тех пор, пока не начнут выполняться Минские соглашения.

"Наша позиция здесь ясна — до тех пор, пока не будут сделаны реальные шаги по выполнению Минских соглашений, не может обсуждаться и вопрос послабления санкций", — подчеркнула Керсти Кальюлайд.

Глава государства также поблагодарила Дональда Туска за его личный вклад в укрепление европейского сотрудничества в области обороны.