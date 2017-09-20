Кальюлайд об открытии пункта обмена шприцев: надеюсь, суд поставит госчиновников на место

Управа Пыхья-Таллинна сообщает, что она осуждает решение Министерства социальных дел открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси, несмотря на противостояние города и местных жителей, и выражает сожаление в связи с тем, что министр Евгений Осиновский допустил, чтобы это случилось.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонлда Кальюлайда, действия Министерства социальных дел нанесли значительный ущерб репутации государства в глазах жителей Пыхья-Таллинна.

”Открытие обменного пункта на ул. Ситси — серьезная ошибка. Это доказывает опыт, касающийся предыдущего пункта на ул. Эрика, который также находился во дворе жилого дома. Принятое Министерством социальных дел решение осудили как районная управа, так и Административный совет Пыхья-Таллинна. Мы неоднократно призывали к компромиссу и предлагали возможность найти разумное решение в сотрудничестве города и государства, но государство отказалось прервать подготовку к открытию пункта в жилом доме”, — сказал Кальюлайд.

При этом, по словам старейшины Пыхья-Таллинна, государство не сдержало данные местным жителям обещания.

”Обещали установить охранные камеры, ограду, но, насколько нам известно, они до сих пор не установлены. Государство наняло охранников, но только на первые месяцы. Кстати, если пункт никому не угрожает, как утверждает Министерство социальных дел, то зачем вообще понадобилось нанимать охранников? А если уж они нужны, то почему их наняли только на первое время? Государство ведет себя нечестно по отношению к местным жителям и его действия нелогичны”, — констатировал Кальюлайд.

По данным старейшины района, для того, чтобы открыть пункт обмена шприцев на ул. Ситси, государство заключило договор об аренде помещения на чрезвычайно невыгодных условиях.

”Государство платит баснословные деньги за это помещение. Я уверен, что если бы журналисты заставили Министерство социальных дел обнародовать это договор, то выяснилось бы и другие вопиющие детали”, — заметил он.

Кальюлайд выразил сожаление, что министр Евгений Осиновский не призвал своих подчиненных к порядку и проигнорировал обращения к нему местных жителей.

”Когда жители Ситси проводили акцию протеста перед его министерством, он к ним не вышел. Когда писали ему — не ответил. Отношения с крупнейшим самоуправлением Эстонии испорчены. Министр Осиновский обещал совершить переворот в государственной политике борьбы с наркоманией. Но количество смертей от наркотиков и случаем заражения ВИЧ по-прежнему на очень высоком уровне”, — сказал Кальюлайд.

Старейшина напомнил, что государство проигнорировало и позицию Таллиннского департамента городского планирования, согласно которой открытие пункта обмена шприцев по данному адресу является незаконным, так как данная деятельность не отвечает предназначению помещения.

”Речь идет о торговых площадях, находящихся на первом этаже жилого дома. Подчиненные министра Осиновского утверждают, что обмен шприцев является обычной торговой деятельностью. Это наглость с их стороны, таким образом толковать закон. Надеюсь, что суд поставит министра Осиновского, курирующего это проект вице-канцлера Министерства социальных дел Марис Йессе и руководителей Института развития здоровья на место и принудит их к сотрудничеству с городом по данному вопросу”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.