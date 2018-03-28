Кальюлайд о вероятности вооруженного конфликта между Россией и НАТО: все понимают, что этим ничего не добиться

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в передаче "Today" на BBC Radio 4, что правила поведения между Россией и западом сегодня на такие четкие, как во время холодной войны.

Кальюлайд выразила озабоченность тем, что неизвестно, какими будут следующие шаги со стороны России, передает Independent.

”Конечно, вызывает беспокойство, когда слышишь, что раньше во время холодной войны обе стороны были осведомлены о правилах. Каковы правила сейчас, если говорить о Солсбери, например?” — сказала Кальюлайд.

”То, что меня сейчас действительно беспокоит, так это то, что мы не знаем, какими могут быть следующие шаги. Но мы уже знаем, что никто не ожидал, что разработанное в военных целях вещество будет использовано на территории Соединенного Королевства против человека здесь, в Солсбери. И это правила?” — спросила президент.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал BBC, что высылка дипломатов ставит под угрозу общение между обеими сторонами во время кризиса.

”Во время холодной войны у нас была довольно сильная консультативная инфраструктура. Мы вели переговоры по контролю за вооружением, как обычным, так и стратегическим. У нас было несколько механизмов кризисного урегулирования, которые мы могли использовать. Уровень возможности спрогнозировать что-то во время холодной войны был выше, чем сейчас. Обе стороны знали правила игры. Так ли это сейчас, — я не уверен”, — сказал он.

Кальюлайд в свою очередь заверила, что реакция запада была корректной: ”Я более чем уверена, что каналы общения будут оставаться открытыми, но это не означает, что нам не следует наносить ответный удар”.

Также президент сказала, что, несмотря на усиление напряжения, она не боится ”горячей войны” между Россией и НАТО, поскольку ”все понимают, что этим ничего не добиться”.