16.01.2018, 22:00

Кальюлайд — о скандале вокруг Оясоо: это не одобрение насилия. Это — готовность общества прощать

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rus.delfi.ee
EST
Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Rauno Volmar

По словам президента Кальюлайд, то, что Тийт Оясоо готовит постановку к юбилею ЭР, не есть одобрение насилия; а это говорит о готовности общества прощать.

"Предложение Театру №99, а также, в том числе, и постановщику Тийту Оясоо организовать прием этого года не означает одобрение насилия, а говорит о возможности общества простить. Я ценю смелость авторов петиции говорить на столь чувствительную тему”, — написала президент в соцсети.

Напомним, как развивались события.

Вчера президенту Эстонии было направлено открытое письмо с 104 подписями, в котором осуждается тот факт, что применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директор театра NO99 Тийт Оясоо, а ныне режиссер-постановщик, был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР.

”Эпидемию применения насилия в отношении женщин в нашем обществе ни в коем случае нельзя оправдывать или замалчивать, даже под предлогом художественного уровня или международных достижений”, — сказала одна из инициаторов обращения Ника Калантар.

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