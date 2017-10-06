Кальюлайд о наркомании: мы должны попытаться спасти тех, кого возможно спасти

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего рассказала о своем видении проблемы алкоголизма и наркомании в стране.

”Я считают, что акцизы на слабый и крепкий алкоголь должны быть такими, чтобы они оказывали свое влияние. И необходимо постоянно поддерживать их в соответствии со средней зарплатой. В то же время я не считаю, что более масштабные ограничения на продажу алкоголя побудили бы меньше пить. Вопрос заключается в том, что для уменьшения потребления мы должны расти сами и воспитывать других. Мы должны перестать напиваться до неприглядного состояния. Надеюсь, что со временем это придет. Надеюсь, что по мере развития и роста общества эти шрамы — а мне кажется, тут еще очень много старых шрамов —, исчезнут. И я надеюсь, что если доступность интересной жизни не будет иметь географической привязки — и это случается все чаще, в том числе в развлекательной сфере — , то и пить будут меньше”.

На реплику журналиста о том, что вместо алкоголя молодежь все чаще обращается к марихуане, которая в свою очередь приводит к употреблению тяжелых наркотиков, Кальюлайд сказала: ”Да, это очень плохо. Никто не бросается первым делом вкалывать себе фентанил. Это ужасно, когда люди говорят, что просто попробовали немного марихуаны. Персоны, которые имеют влияние на других, не должны культивировать такой подход в прессе. Употребление наркотиков начинается с более легких веществ. Кроме того, марихуана взывает к многих психоз конопляной зависимости. Мне неизвестно, какая часть людей остается в ее лапах, какая — нет. Это лотерея. Мы должны лучше объяснять молодежи, что это очень плохо. Даже один раз нельзя пробовать”.

По мнению Кальюлайд, попавшие в плен к наркотикам люди должны иметь право получить помощь, не испытывая при этом чувства вины. ”У них есть возможность довольно легко выйти из сложившейся ситуации. По крайней мере, попробовать освободиться от своей зависимости. Мы должны обеспечить это, — сказала президент. — Проблема очевидно очень серьезная, на самом деле не поможет ничего, кроме профилактической деятельности в школах и внутри семьи. Общество сквозь года менялось посредством целенаправленной разъяснительной работы. Так же, как она заставила нас выполнять требования гигиены, она должна держать нас в стороне от алкоголя, наркотиков и табака”.

Кальюлайд сказала, что поддерживает Институт развития здоровья, который ”пытается предлагать и развивать смягчающие методы”. ”Это не так просто, что вы сами виноваты — сами и терпите. Мы должны попытаться спасти тех, кого возможно спасти, и должны предложить замещающее лечение тем, кого спасти трудно. Игнорировать и сдаваться нельзя”, — сказала она.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.