Таллиннский Административный суд огласил решение по поводу планов Пыхья-Таллиннской районной управы открыть на шоссе Палдиски пункт обмена шприцев. Как говорится в решении суда, действия города были законными, при этом решение о переводе обменного пункта на шоссе Палдиски было принято, исходя из общественных интересов.

Суд счел, что открытие пункта не угрожало бы здоровью людей, живущих по соседству. Также суд не нашел связи между закрытием пункта обмена шприцев на ул. Эрика и коммерческими интересами торгового центра ”Арсенал”.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, несмотря на то, что решение суда устранило последнее юридическое препятствие, вопрос о том, открывать ли пункт обмена на шоссе Палдиски потерял актуальность в связи с тем, что Институт развития здоровья отказался финансировать его деятельность.

”Институт развития здоровья отказался финансировать услугу обмена шприцев по этому адресу, так как его не устраивает месторасположение этого помещения. Центр профилактики СПИДа сможет там предлагать лишь консультационные услуги и метадоновую терапию. Судя по всему, в начале года Пыхья-Таллинн останется на какое-то время без стационарного пункта обмена шприцев. Думаю, Институт развития здоровья принял плохое решение, ведь наркозависимых в нашем районе много и пункт необходим”, — сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, полемика вокруг пункта обмена шприцев не поссорила районную управу с жителями Пельгулинна.

”В свете решения суда можно сказать, что поведение одного члена Партии реформ было, мягко говоря, некрасивым: он ввел общественность в заблуждение, выступал в качестве представителя местной общины, но о своей политической принадлежности и интересах помалкивал. У районной управы с местными жителями очень хорошие взаимоотношения. Одним из приоритетов Пыхья-Таллинна в будущем году является площадь Пельгулинна на углу улиц Ристику и Кольде. Причем то, как она будет выглядеть, будет решено в сотрудничестве с местной общиной”, — подчеркнул Кальюлайд.