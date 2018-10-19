19.10.2018, 11:35

Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо

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rus.delfi.ee
EST 27
Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо
Foto: Karli Saul

Президент Керсти Кальюлайд дала интервью самой крупной финской газете на шведском языке Hufvudstadsbladet. Помимо прочего, в нем затрагивалась и тема социального неравенства.

Hufvudstadsbladet спросила у Кальюлайд, что нужно сделать, чтобы разница в зарплатах исчезла.

”Я хочу отстаивать большее социальное равенство”, — сказала Кальюлайд. ”Но это не значит, что я хочу заниматься разницей зарплат. Мы почти 50 лет прожили в советском обществе, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это было несправедливо. Вкладывая в образованияе, мы сможем продвинуться в плане социальной мобильности и заниматься вопросом социального неравенства одновременно, если конечно гарантируем основные услуги всем гражданам”.

Журналист Hufvudstadsbladet поинтересовался: не хочет ли Кальюлайд тем самым изменить одинаковый подоходный налог.

”Нет, то, как сейчас, работает нормально. Мы ничего не выиграем, введя 40-50% подоходный налог для служащих с высоким уровнем дохода. Эстонский одинаковый подоходный налог в международном смысле успешен”, — полагает президент.

Tallinn Hockey weekend
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