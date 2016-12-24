Кальюлайд отметила, что ее самое главное рождественское пожелание, чтобы в это время все могли бы находиться рядом со своими близкими. Проводить вместе время, делать вещи, которые для вас важны. Немного отдыхать тоже", — добавила президент.
Кальюлайд: мое главное рождественское пожелание, чтобы в это время все были рядом со своими близкими(23)
Foto: Arno Mikkor
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Таллиннскую детскую больницу, полигон Сил обороны и Таллиннскую больницу по уходу.
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