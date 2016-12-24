Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Таллиннскую детскую больницу, полигон Сил обороны и Таллиннскую больницу по уходу.

Кальюлайд отметила, что ее самое главное рождественское пожелание, чтобы в это время все могли бы находиться рядом со своими близкими. Проводить вместе время, делать вещи, которые для вас важны. Немного отдыхать тоже", — добавила президент.