Кальюлайд отметила, что ее самое главное рождественское пожелание, чтобы в это время все могли бы находиться рядом со своими близкими. Проводить вместе время, делать вещи, которые для вас важны. Немного отдыхать тоже", — добавила президент.

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