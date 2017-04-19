Кальюлайд: модель семьи не определяет, состоялись ли вы как родитель

Кандидат на конкурс "Мать года" должна быть замужем, однако, активисты начали кампанию по сбору подписей, чтобы отменить это требование. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя ситуацию, отметила, что в сегодняшней Эстонии лишь треть детей рождается в браке.

Члены группы в соцмедиа собирают подписи к письму, адресованному Союзу женщин Эстонии, в котором рекомендуют изменить правила конкурса.

Активисты отмечают, что есть женщины, которые растят детей в одиночку, есть однополые пары, а есть те, которые не хотят заключать брак.

"В Эстонии так много родителей-одиночек, и большинство из них матери-одиночки не по своей воле", — сказала инициатор сбора подписей Кади Крийт, добавив, что к настоящему моменту собрано 440 подписей.

Председатель Союза женщин Эстонии Сийри Овийр пояснила, что правила установлены 20 лет назад. По ее словам, цель конкурса — выбрать мать, которая растит детей в безопасной среде, где ребенок может опереться как на мать, так и на отца, поэтому и установлено условие о замужестве.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя ситуапцию, отметила, что в сегодняшней Эстонии лишь треть детей рождается в браке.

”Десятки тысяч детей Эстонии растут в счастливых и прекрасных семьях. Признанием таких семей Союз женщин Эстонии занимается много лет, за что им спасибо от меня. Однако сегодня в Эстонии лишь треть детей рождается в браке”, — прокомментировала президент.

Кальюлайд также отметила, что в Эстонии очень много родителей, кто не желает заключать брак или регистрировать сожительство. ”В Эстонии живут матери и отцы, которые растят своих сыновей и дочерей в одиночку, по воле судьбы или ввиду свободного выбора. В Эстонии живут однополые пары, растящие детей вместе. Также в Эстонии есть ячейки общества, где воспитываются дети от разных родителей, или же общие. Модель семьи не определяет, состоялись ли вы как родитель, или нет”, — отметила Кальюлайд и добавила, что, счастливые и, к сожалению, несчастные дети растут во всех семейных моделях.

Титул "Мать года" вручают в Эстонии с 1999 года.