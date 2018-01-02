02.01.2018, 10:56

Кальюлайд: мне жаль и я прошу прощения за то, что в новогоднюю ночь не прозвучал гимн

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rus.delfi.ee
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Кальюлайд: мне жаль и я прошу прощения за то, что в новогоднюю ночь не прозвучал гимн
Foto: Taavi Sepp

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась против решения об отказе от исполнения гимна во время новогодней программы и принесла свои извинения.

”Мне жаль и я прошу прощения за то, что в новогоднюю ночь в программе ETV не прозвучал гимн. Для меня отсутствие гимна на концертной площадке стало плохой новостью, но в первые часы нового года я все еще надеялась, что в телеэфире гимн все же прозвучал”, — написала Кальюлайд на Facebook.

”При составлении телепрограммы никто мнения президента не спрашивает. И не должен спрашивать. Хотя моя канцелярия была в курсе, и поэтому я также чувствую свою вину и прошу прощения”, — написала Кальюлайд.

”В то же время я хочу поблагодарить ERR за возможность выступить с речью на площади Вабадузе. Стоять лицом к лицу с народом и говорить с Эстонией на площади свободы, — это было здорово. Я очень благодарна всем, кто пришел!”

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Кальюлайд отметила, что в Эстонии — свобода мнений. ”Так и в президентской канцелярии советники не выражают мое мнение, если только они об этом не говорят прямо. Моими советниками являются как Лийа Хянни, так и Таави Линнамяэ. Они всегда имеют право на свою точку зрения и ее свободное выражение. Сегодня моя точка зрения совпадает с точной зрения Лийи Хянни”, — сказала президент.

”Мою точку зрения знают те, с кем мы вместе спели гимн уже во время салюта. Но тогда я еще не знала, что и в телеэфире гимна не было. По моему мнению, должен был быть”, — подытожила Кальюлайд.

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