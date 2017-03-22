Кальюлайд — миллионерша? Читайте, каким имуществом владеет президент Эстонии

У президента Кальюлайд нет кредитов, и она владеет значительной собственностью. В прошлом году глава государства заработала более 300 000 евро.

Незадолго до Дня независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд впервые обнародовала свою декларацию экономических интересов, пишет Eesti Ekspress.

Поскольку она сделала это через электронную систему Налогово-таможенного департамента, декларация не привлекла внимания общественности. Журналисты Eesti Ekspess ознакомились с документом и обнаружили, что глава государства — весьма успешна.

Кальюлайд — дальновидная хозяйка: она хранит свою собственность в разных имущественных классах. Глава государства владеет недвижимостью, участвует в предпринимательской деятельности и инвестирует в ценные бумаги. Словом, делает то, что и советуют люди сведущие в делах финансовых: хранит яйца по разным корзинам.

У Кальюлайд — ни одного кредита, ни одного долга перед частным лицом.

В декларации экономических интересов не обязательно указывать ценность имущества. Поэтому журналисты выяснили ее самостоятельно. Для приблизительной оценки стоимости недвижимости мы посмотрели, почем сейчас дома и квартиры той же площади в том же районе.

За прошлый год Кальюлайд в общей сложности заработала 306 586 евро. 275 718 евро из этой суммы — облагаемый налогом доход от членства в Европейской счетной палате.

Забегая вперед, можно сказать, на основании данных прошлых лет, что президент владеет имуществом стоимостью более миллиона евро.

Несомненно, Кальюлайд — более финансово успешна, нежели ее предшественники ”в новом времени”: Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас-Хендрик Ильвес. Сравнить ее имущество с владениями Константина Пятса затруднительно, и мы этого делать не станем.

Итак, чем же владеет Кальюлайд?

Недвижимость

Дом в Таллинне, в районе Нымме, в переулке Кюльмаллика. Это — дом президента. Она отказалась от переезда в расположенную в Кадриорге должностную квартиру, в которой проживали ее предшественники Мери, Рюйтель и Ильвес.

Здание площадью 2015 кв.м. Построено в 1995 году, стоит на грунте площадью 1 000 кв.м. Кальюлайд купила этот дом в 2005 году и сделала ремонт. Дом такой же площади на той же улице был продан за 345 000 евро.

Дача площадью 2 000 кв.м. в Вяэна-Йыэсуу. Состоит из садового домика, подвала, теплицы, сарая и хозяйственной постройки. Кальюлайд обзавелась ей в 2003 году. В зависимости от состоянии и величины грунта подобные дачи в Вяэна-Йыэсуу стоит до 100 000 евро.

Две квартиры в Таллинне, в Мустамяэ, в районе Кадака. Обе (68 кв.м. и 64 кв.м.) расположены на улице Мяэпеалзе в новых домах, построенных фирмой YIT. За подобные квартиры в том районе просят 90 000-120 000 евро.

Итого стоимость недвижимости, которой владеет глава государства, может достигать 650 000 евро.

Но Кальюлайд — не просто владелица собственности. В прошлом году за сдачу помещений она получала арендную плату, размер которой, однако, в декларации указывать не надо.

Предпринимательство

Кальюлайд принадлежит 5% в паевом товариществе Regio. Это — фирма, занимающаяся картографией, ”выросла” в 90-е из Тартуского университета.

Весной 2016 года Regio разделилась на два предприятия: одно из них стало называться Reach-U, второе продолжило носить имя Regio OÜ.

В Regio — пара десятков сотрудников. Они продают карты в шесть стран. Прогноз относительно оборота на прошлый год был 500 000 евро.

Если бы доход от продаж был бы таким в течение 10 лет, фирма выручила бы 5 миллионов евро. В таком случае доля Кальюлайд стоила бы 250 000 евро.

Ценные бумаги

Кальюлайд купила заемные письма, выпущенные банком Nordea. Это — инвестиции на пять-шесть лет. Если ценность заемных писем ко дню выкупа упадет, инвестор в любом случае получит свои деньги назад. Если же их ценность повысится, можно надеяться на приятный бонус. Кальюлайд принадлежат бумаги общей ценностью 12 000 евро.