13.05.2018, 13:40

Кальюлайд: матерям можно помочь, если не смотреть на них косо, когда они остаются с больным ребенком дома

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rus.delfi.ee
EST 11
Кальюлайд: матерям можно помочь, если не смотреть на них косо, когда они остаются с больным ребенком дома
Foto: Hendrik Osula

Сегодня в честь Дня матери президент Керсти Кальюлайд выступила на площади Вабадузе с речью.

”Как мы узнаем, кто является самой лучшей мамой? Мы знаем! Каждый ребенок знает. Его мама, конечно, самая лучшая. Вне всякого сомнения. И совершенно вне зависимости от оценки взрослых”, — сказала президент.

”Иногда быть матерью сложно. У всех нас бывают трудные времена. Мы злимся на себя за то, что нам не хватает сил. Не хватает сил быть настолько хорошими, насколько нам кажется это необходимым. Не хватает быть сил настолько терпеливыми, насколько нам кажется это необходимым. Не хватает быть сил настолько последовательными, насколько нам кажется это необходимым. Не хватает времени и мы заменяем его другими благами”.

”Мамы привыкли со всем справляться. С маленькими детьми, подростками. С обществом, его ожиданиями и отношением. Но мамы изнашиваются. И здесь на помощь может прийти общество, помочь замедлить этот процесс изнашивания. Рано или поздно износится каждый из нас, но помочь нам возможно. Помочь сетью детских садов, куда мы могли бы поместить ребенка при любом графике работы. Помочь тем, что наши сограждане не будут смотреть на нас косо, если мы захотим воспользоваться таким учреждением. Помочь тем, что наши работодатели будут радоваться вместе с нами нашей беременности. Помочь тем, что работодатели не будут смотреть косо ни на нас, ни на отцов наших детей в случае необходимости остаться с больным ребенком дома. Нам можно помочь, предоставив возможность гибкого рабочего графика, насколько это возможно. Мы будем выполнять эту работу с воодушевлением и по ночам, если будем видеть, что наши попытки быть одновременно матерью и участвовать в трудовом процессе, ценятся. Ежедневно, по-настоящему и искренне”.

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