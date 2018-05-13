Кальюлайд: матерям можно помочь, если не смотреть на них косо, когда они остаются с больным ребенком дома

Сегодня в честь Дня матери президент Керсти Кальюлайд выступила на площади Вабадузе с речью.

”Как мы узнаем, кто является самой лучшей мамой? Мы знаем! Каждый ребенок знает. Его мама, конечно, самая лучшая. Вне всякого сомнения. И совершенно вне зависимости от оценки взрослых”, — сказала президент.

”Иногда быть матерью сложно. У всех нас бывают трудные времена. Мы злимся на себя за то, что нам не хватает сил. Не хватает сил быть настолько хорошими, насколько нам кажется это необходимым. Не хватает быть сил настолько терпеливыми, насколько нам кажется это необходимым. Не хватает быть сил настолько последовательными, насколько нам кажется это необходимым. Не хватает времени и мы заменяем его другими благами”.