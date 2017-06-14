Кальюлайд: июньская депортация оставила чувство страха, но не уничтожила мечту о свободе

76 лет назад в Эстонии прошла июньская депортация. Президент Керсти Кальюлайд призвала всегда думать о тех, кто канул в безвестность, и избежать повторения истории.

В своем заявлении, приуроченном к годовщине июньской депортации, президент Кальюлайд говорит, что читать список депортированных — очень больно.

"За тысячами этих имен скрываются разрушенные другими жизни. Дети, которые никогда больше не видели своих родителей. Матери, которым приходилось хоронить новорожденных детей в неизвестных местах. Семьи, которые больше никогда не встретились. Множество людей, чьи годы прошли в чужом краю, посещая чужую школу или выполняя рабский труд в лагерях. И те тысячи, которые больше никогда не видели своего дома и родины”, — пишет Кальюлайд.

"Депортации и насилие были направлены против нашей страны и народа, против наших людей, семей и домов. Цель состояла в том, чтобы уничтожить нашу уверенность в себе и жажду свободы. Депортация оставила чувство страха, но все же не уничтожила мечту о свободе. Нас не сломили. Мы были сильней чужого врага и злобы”, — продолжает она.

Кальюлайд отмечает, что нужно всегда думать о тех, кто канул в безвестность, и поддерживать свободу и ценности, укреплять отношения с союзниками.

В 1941 году из Эстонии в Сибирь депортировали более 10 000 человек. Вместе с одновременной волной депортации из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Беларуси и Молдовы отправили на переселение десятки тысяч человек.

Сейчас считается что во время июньской депортации из Эстонии сослали 10 000 человек. В результате депортации погибли более 6000 человек.