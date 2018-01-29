Кальюлайд и Ратас поздравили Нийнистё с победой на президентских выборах

Глава эстонского государства Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас поздравили Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии, пишет rus.err.ee.

Как передает в понедельник, 29 января, служба новостей "Радио 4", Кальюлайд пожелала финскому коллеге успехов в предстоящие годы президентства и отметила, что с удовольствием продолжит совместную работу с ним.

Свои поздравления вновь избранному президенту Финляндии высказал и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Как писал rus.err.ee, на состоявшихся накануне в Финляндии президентских выборах действующий глава государства Саулии Ниинистё одержал уверенную победу, заручившись поддержкой свыше 62% избирателей.

Таким образом он победил уже в первом туре выборов, а его инаугурации состоится в этот четверг, 1 февраля.