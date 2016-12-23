Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас разошлют в этому году по 1700 рождественских открыток каждый.

Кальюлайд разошлет около 1700 бумажных открыток, подсчет адресатов и просмотров электронной версии открытки канцелярия не ведет. Руководитель отдела президентской службы по связям с общественностью Пирет Перт сказала Delfi, что разработка, печать открыток и конвертов обошлась канцелярии в 10 243,80 евро.



Электронную версию открытки можно посмотреть здесь.

Премьер-министр Юри Ратас также разошлет 1700 бумажных открыток, из которых 1500 будет на эстонском языке, а 200 — на английском. Расходы на бумажные открытки составили 920,4 евро, разработка дигитальной версии обошлась в 1320 евро.

Presidendi ja peaministri 2016. aasta jõulukaardid Foto: Tauno Tõhk / Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Автором открытки является Allfilm OÜ.

Открытка на эстонском языке доступна здесь, на английском здесь.

По словам руководителя по связям с общественностью Рийгикогу Урмаса Сеавера, парламентское рождественское приветствие обнародовать еще рано.

”Мы не хотим обнародовать внешний вид рождественских открыток, их содержание и автора до той поры, пока эти открытки не дойдут до своих адресатов, то есть хотим сохранить момент неожиданности”, — сказал он.

Точное количество и стоимость рассылаемых от парламента поздравлений уточняется.