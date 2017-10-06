Кальюлайд готова приехать в Россию с визитом в случае ратификации пограничного договора

В большом интервью, которое президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Eesti Päevaleht, была затронута и тема отношений между Эстонией и Россией. Говоря о положении дел, Кальюлайд отметила, что плохие отношения никогда не являлись нашим выбором.

”Сегодня это выбор России, что она пренебрегает общими принципами договоренности в международном общении. Среди прочего тем, что государства имеют право решать, что делать и с кем торговаться, даже при отсутствии сил. Россия не хочет этого признавать”.

Президент отметила, что важно держать отношения на уровне, когда общение возможно, и привела в пример отношения в области культуры и границ: ”Чем больше у нас отношений на низком уровне, тем больше мы будем понимать, о чем думает этот большой народ. А знать это важно”.

”Российские журналисты спрашивали у меня, в каком случае я могла бы приехать с визитом в Россию. Я отвечала, что после ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией я приеду и поблагодарю за это”, — сказала Кальюлайд.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.