Кальюлайд: Эстония — не бедная страна

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила с визитом Ляэнемаа и дала местном изданию Lääne Elu интервью, в котором, помимо прочего, отметила, что, по ее мнению, Эстония не является бедным государством и что нашу страну можно назвать вполне привлекательной.

”Мы привыкли считать, что наше государство бедное и что мы не в силах создать столь хорошую социальную систему, как более успешные страны. Мы — не бедная страна. Мы — страна со средним достатком, и, действуя разумно, можем довольно многое себе позволить”, — сказала она.

”Жители Эстонии, которые никогда не жили в других странах Западной Европы, немного переживают из-за того, что мы якобы менее успешны и живем хуже. Это не так. Во всех странах есть как заброшенные регионы, так и более развитые центры. Эти проблемы универсальны, и в более успешном государстве на периферии уровень жизни вполне сравним с таковым у нас”.

”Мы привыкли сравнивать абсолютные доходы, однако если мы возьмем, к примеру, расходы на недвижимость, то увидим, что на самом деле жизнь в Эстонии, в том числе благодаря нашей чистой природе и великолепной административной среде, сравнительно привлекательна”, — отметила Кальюлайд.