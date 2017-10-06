06.10.2017, 13:52

Кальюлайд: что мешает нам оставаться эстонцами, уважая права других людей?

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Rauno Volmar

Комментируя свою речь в честь Дня восстановления независимости, в которой она заявила об отсутствии противоречий между национальными ценностями и ценностями либеральной демократии, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала изданию Eesti Päevaleht, что для того, чтобы оставаться эстонцами, действительно не обязательно ограничивать в правах остальных.

”У нас есть либеральные демократические свободы. Они важны для нас. И мы можем одновременно быть эстонцами и наслаждаться этими свободами. Эти вещи вполне сочетаются между собой, тут нет никакого противоречия”, — отметила Кальюлайд.

”Давайте подумаем: что мешает нам оставаться эстонцами, если мы будем уважать права других людей? Если мы будем уважать права меньшинств, если мы будем уважать право граждан нашей страны разговаривать дома на каком-нибудь другом языке? От этого мы не перестанем быть эстонцами. Если мы будем уважать своих граждан, которые уехали, влюбились там или вернулись. Перестанем ли мы быть эстонцами? Мы станем эстонцами с более широкой душой, а у народа с более широкой душой, несомненно, и лучшее будущее”.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.

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