Кальви Кыва призывает канцелярию Рийгикогу присоединиться к Договору о многообразии

Сегодня, в День многообразия, председатель парламентской фракции социал-демократов Кальви Кыва призвал канцелярию Рийгикогу присоединиться к Договору о многообразии.

В 2012 году Министерство социальных дел и Таллиннский Технический университет в рамках кампании ”Различия обогащают” инициировали Договор о многообразии. За 5 лет к нему присоединились более 80 предприятий, государственных и общественных организаций.

”Присоединение канцелярии Рийгикогу к Договору о многообразии подало бы четкий сигнал и на Тоомпеа, что важно замечать и ценить каждого человека как в бизнесе и в организациях, так и в обществе в целом”, — сказал председатель парламентской фракции соцдемов Кальви Кыва.

Присоединение к Договору о многообразии означает, что присоединившаяся организация или предприятие следует принципам многообразия в отношении своих работников и клиентов, а также следит за равным обращением к людям. Деятельность, связанную с договором, координирует Эстонский центр по правам человека.

”Мы считаем элементарными равное обращение, принципы многообразия и уважение друг к другу. Мы считаем важным развивать кадровую политику, которая направлена на использование потенциала всех работников, которая отталкивается от принципа равного обращения вне зависимости от пола, расы, этнического происхождения, возраста, физических данных, сексуальных предпочтений, вероисповедания и политических убеждений”, — сказал Кальви Кыва. — Присоединиться к Договору о многообразии значит принять основы открытого демократического общества”.