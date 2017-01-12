”Мы должны найти лучший способ, каким образом содержать государственный аппарат, чтобы он не стал для общества слишком обременительным, несгибаемым и далеким”, — так объяснил лидер фракции СДП Кальви Кыва намерение соцдемов, центристов и отечественников создать проблемную комиссию для формирования путей развития государственной реформы.

”Государственная реформа нужна для того, чтобы следовать преамбуле к Конституции, которая гласит, что государство является оплотом внутреннего и внешнего мира, а также залогом общей пользы для нынешних и грядущих поколений”, — подчеркнул Кальви Кыва.

По его словам, практическая цель госреформы проста: государственная власть должна быть доступная везде и каждому, должна поддерживать людей во всех самоуправлениях. Это значит, что государственный сектор станет более гибким.

Административная реформа, которая призвана укрепить местные самоуправления, является лишь частью государственной реформы. Последняя, как отметил Кыва, сосредоточена на центральной власти.

Население Эстонии стареет и сокращается, что означает увеличение нехватки рабочей силы и рост регионального неравенства. Согласно прогнозам, население Эстонии к 2020 году сократится на 28 360 человек по сравнению с 2015 годом. Это больше, чем население Выру и Валга вместе взятые.

Одна из целей новой коалиции — активно заниматься государственной реформой, продолжать и развивать начатые политические решения. ”Практика показала, что залогом успеха процесса является больший контроль со стороны парламента, чтобы ситуация не пошла на самотек”, — сказал председатель фракции соцдемов Кальви Кыва.

”Государственная реформа должна содержать взвешенные решения и нуждается в сильном политическом управлении, а также в сотрудничестве между законодательной и исполнительной властью. Кроме того, очень важно привлекать к сотрудничеству представителей частного и третьего сектора”, — заключил Кыва.

Проблемная комиссия не заменит работу обычных парламентских комиссий, так как занимается решением лишь одного конкретного вопроса. В проблемную комиссию войдут по одному депутату из каждой фракции.