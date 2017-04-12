Кальви Кыва: новые правила позволят продлить рабочий день для детей на летних каникулах

Сегодня парламент 79 голосами одобрил поправки к Закону о трудовом договоре, которые позволят молодым людям больше работать на каникулах и упростят порядок приема несовершеннолетних на работу.

”Упрощение приема на работу в интересах как работодателей, так и молодых людей. Благодаря новым поправкам, уже этим летом вырастет число молодежи, которые смогут получить бесценный опыт работы, а также узнают, что деньги с неба не падают”, — сказал председатель фракции социал-демократов Кальви Кыва. По его словам, до сих пор трудоустройству несовершеннолетних препятствовали жесткие требования, которые местами были даже строже европейских.

Закон, который вступит в силу 1 июля, различает работу в учебное время и работу на каникулах. Так, например, те, кому от 13 лет, смогут работать до 7 часов в день и до 35 часов в неделю. Пока еще действующий порядок позволяет им работать до 4 часов в день и до 20 часов в неделю. 7-12-летние смогут по-прежнему работать не более 3 часов в день и 15 часов в неделю. 15-17-летние молодые люди, которые не обязаны ходить в школу, смогут работать так же, как и взрослые, до 8 часов в день и 40 часов неделю.

Новый закон ни в коем случае не пренебрегает защитой прав детей и безопасностью труда. Кыва утверждает, что нельзя допускать, чтобы образование молодых людей страдало. В отношении учеников будет по-прежнему действовать правило — больше половины каникул работать нельзя.

Закон сократит объем бюрократии, через который нужно пройти работодателям при устройстве молодежи на работу. В дальнейшем работодателю необходимо будет занести несовершеннолетнего в регистр работников за 10 дней до его первого рабочего дня. Среди прочего потребуется информация о согласии родителя.

