Кальви Кыва: Эстония стала страной, где наличие в семье нескольких детей не приводит к бедности

По словам Кыва, госбюджет на следующий год ставит точку в реформе детских и семейных пособий, которую социал-демократы запустили в 2014 году. Если тогда государство на первого и второго ребенка выплачивало по 19 евро, то с 1 января 2019 года сумма составит уже 60 евро на ребенка.

”За эти годы размер пособия для семей с тремя и более детьми вырос на 200 евро. При поддержке государства больше детей получили возможность заниматься в кружках по интересам. Эстония стала страной, где наличие в семье нескольких детей не приводит к бедности. Мы близки к реализации большой цели — ни один ребенок не должен расти в нужде”, — подчеркнул он.

”Мы также хотим добиться того, чтобы в семьях рождалось больше детей. Здесь еще ликовать пока рано, но позитивные тенденции уже видны. Эстония — прекрасная страна для воспитания детей, но всегда есть куда стремиться. Следующим правительствам и коалициям нужно будет прилагать дальнейшие усилия, чтобы Эстония стала еще более дружелюбной по отношению к детям страной”, — сказал Кальви Кыва.

Одним из краеугольных камней госбюджета Кыва назвал рост зарплат. В следующем году минимальная зарплата учителей повысится до 1 500 евро. Продолжится рост доходов представителей сферы культуры — минимальная зарплата работников с высшим образованием повысится до 1 300 евро. Прибавка к зарплате ждет и тех, кто работает в сфере социального обеспечения. Значительно повысится зарплата спасателей, также вырастет зарплата у патрульных и полицейских.