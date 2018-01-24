Калле Лаанет: вотум недоверия Урмасу Рейнсалу — вопрос того, останемся ли мы людьми

Оппозиция во главе с фракцией Партии реформ представила министру юстиции Юри Рейнсалу вотум недоверия, который подписало 47 членов Рийгикогу, сообщает пресс-служба Партии реформ.

”Мы дали министру возможность самому уйти в отставку. К сожалению, Рейнсалу выбрал путь, не подобающий государственному деятелю. Выступление против насилия и защита слабого не должны зависеть от мировоззрения и политических предпочтений. Это универсально и принципиально. Мы вынесли вотум недоверия Урмасу Рейнсалу из-за его позиции, которая для человека, занимающего такую должность, является принципиальной — отвечающий за предотвращение насилия министр подорвал веру людей в то, что государство всегда защищает слабых”, — пояснил депутат фракции Партии реформ Калле Лаанет, вручивший вотум недоверия от имени оппозиции.

”Министр юстиции Эстонской Республики, который отвечает за уменьшение насилия, публично заявил, что он сожалеет о том, что выступает против насилия в отношении женщин. Министр юстиции записал эти мысли по доброй воле. Помимо претворения в жизнь программы по снижению насилия, от него ждут умения письменно выражать свои мысли. Его слова не были подслушаны или тайно записаны. Это было зафиксировано на бумаге и отправлено для публикации. Урмас Рейнсалу принес извинения за формулировку, а не за суть”, — добавил Лаанет.

”Поведение коалиции в зале достойно сожаления, а покидание зала или отказ от участия в голосовании это то же самое, что отвернуться и уйти, увидев, что кого-то избивают. Так не делают. В зале Рийгикогу депутаты подают пример своим избирателям, жителям Эстонии и своим детям. Это уже не политический вопрос, а вопрос сохранения человечности”, — подвел Лаанет итог.

Пояснительная записка к проекту решения Рийгикогу о выражении недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу

Мы выражаем недоверие министру юстиции Урмасу Рейнсалу.

Непосредственной причиной нашей инициативы является позиция ”я осудил насилие против женщин, но теперь, в свете сегодняшнего письма, я сожалею об этом заявлении”.

Министр юстиции отвечает за уменьшение насилия и не может сожалеть, что выступил против него. Он не может осуждать публичные выступления по теме, столь болезненной для общества и многих людей. И он не может после выраженного общественностью недовольства считать, что никому не причинил боли. Слово является важным оружием в борьбе с насилием, а слово министра юстиции имеет особый вес, поскольку именно этот министр формирует правовую политику.

В свете политической культуры в Эстонии критика со стороны оппозиции, коалиции и общественности должна означать добровольный уход в отставку. Поскольку этого не произошло, мы считаем необходимым выразить свой вотум недоверия Урмасу Рейнсалу. Это выходит за рамки конкретного случая, затрагивая также его длительную деятельность. Мы решили передать вопрос на рассмотрение пленуму Рийгикогу, поскольку мнения в отношении выбора Урмаса Рейнсалу, как любого мнения в отношении любого политического выбора, не совпадают ни в коалиции, ни среди выразивших недоверие людей. Но мы едины в том, что вместо того, чтобы внести ясность и порядок, он вносит неразбериху и подрывает правовую преемственность в Эстонии.