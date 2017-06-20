Калле Кландорф не будет наказан за ”разминирование” мусора

По словам члена избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” Сергея Метлева, полиция сообщила о том, что не будет начинать производство о проступке в отношении вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который, по оценке Метлева, вызвал саперов, зная, что в принесенных к зданию мэрии пакетах находится мусор, а не бомба.
„Руки правосудия оказались в призвании Кландорфа к порядку короткими. Кажется, помимо прочего, благодаря тому, что он не лично совершил звонок в Центр тревоги, а поручил это МуПо, у полиции не хватило оснований для возбуждения дела. Схема ”юридически все корректно”, как это и принято в Центристской партии. Без сомнения, при помощи саперов и полиции городская власть отвела внимание от коррупции в мэрии и сделала виновными людей, которые борются за свои интересы”, — сказал Метлев и добавил, что вместо советского стиля управления городу необходим открытий европейский образ мышления.