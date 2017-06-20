Калле Кландорф не будет наказан за ”разминирование” мусора

Prügisaaga uus peatükk: demineerijad lasid Vabaduse väljakul veekahuriga sodiks kaks prügikotti Foto: Karli Saul

По словам члена избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” Сергея Метлева, полиция сообщила о том, что не будет начинать производство о проступке в отношении вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который, по оценке Метлева, вызвал саперов, зная, что в принесенных к зданию мэрии пакетах находится мусор, а не бомба.