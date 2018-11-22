Каллас: Ратас куда слабее и пустопорожнее Сависаара. Чуть запахло жареным — он исчезает(25)
Сийм Каллас прислал в редакцию статью-мнение. Публикуем его в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться тут.
Сийм Каллас прислал в редакцию статью-мнение. Публикуем его в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться тут.
”Я недавно принимал участие в одном мероприятии, где и премьер-министр вызвался говорить. Кажись, он использует любую возможность произнести речь, когда вместе собрались хотя бы десять человек.
Говорил громко — прямо рок-звезда. Словно призывал слушателей на бой с крестоносцами. Слушал и вспоминал Эдгара Сависаара. Вся сегодняшняя верхушка Центристской партии — воспитанники Сависаара.
Ратас все же куда слабее и пустопорожнее, чем Сависаар — чего уж тут таить. Ратас не берет на себя ни одного дела. Чуть запахло жареным — он исчезает. Когда правительство приняло решение не поддерживать пакт ООН, премьер сказал, что консенсуса не было, вот и не решили”.
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